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Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите

9 января, 2023 понедельник
07:20
Наука

9 января Китай успешно запустил в космос три спутника, предназначенных для научных экспериментов и проверки на орбите новых технологий

Об этом информирует Xinhua.

В понедельник утром Китай успешно отправил в космос три новых спутника по космодрому Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.

В 06:00 по пекинскому времени спутники Shijian-23, Shiyan-22A и Shiyan-22B запустили с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Long March-7, которые вышли на запланированные орбиты.

Сообщается, что спутник Shijian-23 в основном используется для научных экспериментов и технической проверки, а спутники Shiyan-22A и Shiyan-22B – для проверки на орбите новых технологий, таких как мониторинг космической среды.

Этот запуск стал 459-м полетом серии ракет-носителей Long March.

  • 3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".
  • В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности, на Луну и Юпитер, также несколько новых коммерческих ракет могут дебютировать.

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