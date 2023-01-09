Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите
9 января Китай успешно запустил в космос три спутника, предназначенных для научных экспериментов и проверки на орбите новых технологий
Об этом информирует Xinhua.
В понедельник утром Китай успешно отправил в космос три новых спутника по космодрому Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.
В 06:00 по пекинскому времени спутники Shijian-23, Shiyan-22A и Shiyan-22B запустили с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Long March-7, которые вышли на запланированные орбиты.
Сообщается, что спутник Shijian-23 в основном используется для научных экспериментов и технической проверки, а спутники Shiyan-22A и Shiyan-22B – для проверки на орбите новых технологий, таких как мониторинг космической среды.
Этот запуск стал 459-м полетом серии ракет-носителей Long March.
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