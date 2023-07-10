Китай отправил в космос новый экспериментальный спутник
В Китае 9 июля с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны запустили в космос новый экспериментальный спутник
Об этом сообщает издание Синьхуа.
Спутник запущенный с помощью ракеты-носителя Long March-2C в 19:00 по пекинскому времени, он вышел на запланированную орбиту.
Отмечается, что космический аппарат будет выполнять задачи тестирования технологий спутникового интернета.
В частности, добавляется, что этот запуск стал 478-й полетной миссией для серии ракет-носителей Long March.
- 1 июля сообщалось, что грузовой космический корабль SpaceX Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю у побережья Джексонвилля (штат Флорида).
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