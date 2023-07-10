Китай отправил в космос новый экспериментальный спутник

Об этом сообщает издание Синьхуа.

Спутник запущенный с помощью ракеты-носителя Long March-2C в 19:00 по пекинскому времени, он вышел на запланированную орбиту.

Отмечается, что космический аппарат будет выполнять задачи тестирования технологий спутникового интернета.

В частности, добавляется, что этот запуск стал 478-й полетной миссией для серии ракет-носителей Long March.