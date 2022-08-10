Китай отправил в космос 16 новых спутников
С космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай) 10 августа успешно стартовали 16 новых китайских спутников
Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на "Синьхуа".
Запуск новых спутников, в том числе Цзилинь-1 Гаофень 03Д09 и Юньяо-1 04-08, был осуществлен в 12:50 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6".
Все спутники были выведены на орбиты.
Отмечается, что новая группа спутников будет в основном использоваться в таких отраслях, как коммерческое дистанционное зондирование, а также для получения изображений атмосферы.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 432-м по счету.
- Отметим, что в преддверии SpaceX также успешно вывела на орбиту более полусотни спутников Starlink.
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