Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на "Синьхуа".

Запуск новых спутников, в том числе Цзилинь-1 Гаофень 03Д09 и Юньяо-1 04-08, был осуществлен в 12:50 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6".

Все спутники были выведены на орбиты.

Отмечается, что новая группа спутников будет в основном использоваться в таких отраслях, как коммерческое дистанционное зондирование, а также для получения изображений атмосферы.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 432-м по счету.

Отметим, что в преддверии SpaceX также успешно вывела на орбиту более полусотни спутников Starlink.

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