Об этом сообщает BBC .

Карантин для приезжих будет упразднен с 8 января, однако они все равно должны будут сдавать ПЦР-тест. Также будут отменены ограничения на ежедневное количество рейсов в Китай. Ранее, с марта 2020 года, каждый въезжавший в Китай должен был проходить обязательный карантин до трех недель в государственном учреждении. Недавно его сократили до пяти дней.

Власти заявили, что "оптимизируют" визовые механизмы для иностранцев, желающих приехать в Китай для работы и учебы, а также для семейных визитов и встреч.

Пока не известно, будет ли касаться оптимизация туристических виз.

ВВС сообщает, что снятие ограничений активно поддержали граждане, самые популярные туристические онлайн-агентства страны сообщили о всплеске трафика в течение нескольких часов после объявления.

Несмотря на снятие ограничений, Китай продолжает бороться с активным распространением вируса. Настоящее количество заболеваний и смертей пока неизвестно, поскольку официальные лица КНР перестали обнародовать данные о коронавирусе.

Несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

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