Китай отменил визит главы евродипломатии Борреля
Во вторник, 4 июля, Китай сообщил об отмене визита главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Пекин, причины пока неизвестны
Об этом пишет Reuters , ссылаясь на слова пресс-секретаря ЕС.
В заявлении говорится, что визит в эти даты "невозможен"
"К сожалению, китайские партнеры сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", - сказала пресс-секретарь Набила Массрали.
Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментарии.
Отмечается, что Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение России в Украину.
Это уже второй случай в этом году, когда поездка Борреля была отменена. В апреле он не смог приехать из-за положительного результата теста на COVID-19.
- Впервые глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен был прибыть в Китай с рабочим визитом с 13 по 15 апреля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.43
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное