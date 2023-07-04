Китай отменил визит главы евродипломатии Борреля

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на слова пресс-секретаря ЕС.

В заявлении говорится, что визит в эти даты "невозможен"

"К сожалению, китайские партнеры сообщили нам, что запланированные даты на следующей неделе уже невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", - сказала пресс-секретарь Набила Массрали.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментарии.

Отмечается, что Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и полномасштабное вторжение России в Украину.

Это уже второй случай в этом году, когда поездка Борреля была отменена. В апреле он не смог приехать из-за положительного результата теста на COVID-19.