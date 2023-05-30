Китай отклонил запрос США о встрече глав оборонных ведомств
Министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу
Об этом информирует Reuters .
Китай отказался от предложения США провести встречу между министрами обороны стран на ежегодном форуме по безопасности в эти выходные.
"Ночью КНР сообщила США, что они отклонили наше приглашение в начале мая для встречи министра Ллойда Остина с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре", – говорится в заявлении Пентагона.
Сообщается, что это свидетельствует о росте напряжения между двумя государствами.
Пентагон высказал свою позицию по поводу необходимости открытого диалога, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт.
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