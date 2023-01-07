Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица США.

Отмечается, что чиновники в США озабочены ростом количества новых штаммов вируса и его влиянием на экономику Китая: Америка неоднократно предлагала правительству Си Цзиньпина получить мРНК вакцины и другую помощь.

На регулярном брифинге для прессы в Пекине 6 января пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских препаратов "в общем достаточно".

"У нас достаточно вакцин, чтобы люди, имеющие на это право, получали их, - сказала и добавила: - Мы будем продолжать работать с международным сообществом, включая США, чтобы лучше справиться с вызовами COVID-19 и защитить жизнь и здоровье людей".

В издании пишут, что получение препаратов, которые помогут в борьбе с COVID-19, было бы важнее для Китая. Однако такое решение принять помощь США политически неприемлемо для КНР, ведь это может указывать на несостоятельность Республики разработать свою мРНК-вакцину.

1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.

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