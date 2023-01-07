Китай отказался получить вакцины от COVID-19, несмотря на быстрое распространение вируса в КНР, - Bloomberg
Несмотря на распространение в КНР нового штамма коронавируса Китай отклонил предложения США получить вакцины от COVID-19
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица США.
Отмечается, что чиновники в США озабочены ростом количества новых штаммов вируса и его влиянием на экономику Китая: Америка неоднократно предлагала правительству Си Цзиньпина получить мРНК вакцины и другую помощь.
На регулярном брифинге для прессы в Пекине 6 января пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских препаратов "в общем достаточно".
"У нас достаточно вакцин, чтобы люди, имеющие на это право, получали их, - сказала и добавила: - Мы будем продолжать работать с международным сообществом, включая США, чтобы лучше справиться с вызовами COVID-19 и защитить жизнь и здоровье людей".
В издании пишут, что получение препаратов, которые помогут в борьбе с COVID-19, было бы важнее для Китая. Однако такое решение принять помощь США политически неприемлемо для КНР, ведь это может указывать на несостоятельность Республики разработать свою мРНК-вакцину.
- 1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
- 7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
- Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.
- По данным Bloomberg, опубликованным 4 января, резкий рост числа больных коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполненными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное