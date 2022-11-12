Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника Yunhai-3

Об этом сообщает Синьхуа .

Запуск космического аппарата Yunhai-3 состоялся в 06:52 по пекинскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Старт состоялся с помощью ракеты-носителя Long March-6.

Спутник удачно вышел на заданную орбиту. Там его будут использовать для исследования атмосферы, морского и космического пространств, а также для предотвращения стихийных бедствий и научных экспериментов.

Отмечают также, что для ракеты-носителя серии Long March это был 448 полит.

10 ноября в Китае представили модель пилотируемой ракеты следующего поколения "Чанчжэн-9", предназначенной для посадки на Луну.