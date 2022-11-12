Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника Yunhai-3
В субботу, 12 ноября, Китай запустил в космос новый метеорологический спутник Yunhai-3, вышедший на заданную орбиту
Об этом сообщает Синьхуа .
Запуск космического аппарата Yunhai-3 состоялся в 06:52 по пекинскому времени с космодрома Тайюань на севере Китая. Старт состоялся с помощью ракеты-носителя Long March-6.
Спутник удачно вышел на заданную орбиту. Там его будут использовать для исследования атмосферы, морского и космического пространств, а также для предотвращения стихийных бедствий и научных экспериментов.
Отмечают также, что для ракеты-носителя серии Long March это был 448 полит.
- 10 ноября в Китае представили модель пилотируемой ракеты следующего поколения "Чанчжэн-9", предназначенной для посадки на Луну.
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