Об этом сообщает МИД Китая .

По словам пресс-секретаря МИД КНР Вань Вэньбина, Пекин считает незаконными санкции ЕС, которые были введены из-за поставок Ираном россиянам дронов для войны в Украине.

"Китай выступает против незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и основы международного права. В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию все заинтересованные стороны. Мы поощряем и поддерживаем все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, а также усилия по совместной работе в направлении деэскалации", - сказал Вань Вэньбин.

20 октября Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России для ударов по Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb