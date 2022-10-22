Китай осудил санкции ЕС против Ирана за поставку РФ оружия для войны против Украины
В министерстве иностранных дел Китая назвали незаконными санкции ЕС против Ирана за поставку оружия РФ для войны против Украины
Об этом сообщает МИД Китая .
По словам пресс-секретаря МИД КНР Вань Вэньбина, Пекин считает незаконными санкции ЕС, которые были введены из-за поставок Ираном россиянам дронов для войны в Украине.
"Китай выступает против незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и основы международного права. В нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию все заинтересованные стороны. Мы поощряем и поддерживаем все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, а также усилия по совместной работе в направлении деэскалации", - сказал Вань Вэньбин.
- 20 октября Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России для ударов по Украине.
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