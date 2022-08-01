Китай остается главным спонсором России, – эксперт-международник Харитонов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Когда китайские государственные СМИ начали работать на оккупированных территориях Украины и снимать Мариуполь и одновременно брали интервью для китайской высшей пропаганды у Пушилина и других предводителей "ДНР" и "ЛНР", мне кажется, страница с Китаем должна быть полностью перевернута. Не надо рисовать иллюзий относительно Китая, потому что там коммунизм, который переродился в более страшных условиях с диджитализацией, то есть это тотальный коммунизм", - подчеркнул эксперт-международник.



Артур Харитонов отметил, что Китай и сейчас вкладывает миллиарды долларов, чтобы Россия жила и дальше.



"Китай остается главным спонсором России и не разорвал ни одного реального соглашения с РФ, он подпитывает российскую экономику, которая идет на войну против нашего народа. Поэтому играться в позицию, что Китай можно направить куда-то, - это бесполезно тратить время. Мы должны озвучивать, что недовольны позицией Китая. Китай публично говорит о своем нейтралитете, а на деле вкладывает деньги в компании, которые ушли из России из-за санкций, или помогает им разной технической разработкой в военной сфере.Сейчас есть как минимум шесть китайских фирм, попавших под санкции министерства финансов США, в том числе за помощь российской военной технике. И это вопиющие вещи", - пояснил Харитонов.

19 июля министр финансов США Джанет Йеллен призвала Китай использовать свои особые отношения с Россией и помочь остановить войну в Украине

25 июля генерал Марк Милли – глава комитета начальников штабов США, заявил , что армия Китая стала более агрессивной и опасной.

26 июля стало известно, что Китай вытесняет Россию из совместного проекта создания самолета, конкурента Boeing и Airbus.

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