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Китай ослабляет ограничения по борьбе с COVID-19 на фоне протестов

7 декабря, 2022 среда
17:09
Мир

Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и наиболее значимым признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса", повлекшей за собой протесты по всей стране

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление, опубликованное государственной телекомпанией CCTV.

Отмечается, что Государственный совет Китая обнародовал 10 новых правил, ослабляющих некоторые ограничения. Прежде всего, они позволяют домашний карантин и в значительной степени отменяют практику применения QR-кода здоровья, который был обязательным для входа в большинство общественных мест.

"Но это первое официальное изменение в политике по COVID-19 на национальном уровне - заметный поворот со стороны Пекина, который в течение последних трех лет настаивал на том, что непоколебимые ограничения - единственный эффективный способ искоренить чрезвычайно заразный вирус", - говорится в материале.

Правительство Китая вводит разрешение на прохождение карантина в домашних условиях для бессимптомных пациентов или пациентов с легкими симптомами.

По новым правилам власти также запрещено блокировать пожарную лестницу, входы в квартиры или дома и другие выходы, поэтому жители могут эвакуироваться и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Также ослабляются ограничения по применению QR-кодов на мобильных телефонах для отслеживания здоровья людей. С начала пандемии Китай использовал коды здоровья на мобильных телефонах для отслеживания состояния здоровья людей. Цвет этих кодов – красный, янтарный или зеленый – решает, могут ли пользователи выходить из дома, пользоваться общественным транспортом и заходить в общественные места, или потенциально  нужно находиться на карантине.

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Китай
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