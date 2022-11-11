Китай ослабляет ковидные ограничения
Китайские власти решили ослабить определенные ограничения в отношении ковида, в том числе количество карантинных дней для путешественников
Об этом информирует Barrons .
Отмечают, что теперь путешественникам необходимо будет проводить на карантине восемь дней, а не 10. Впрочем, прибывшие в страну все равно должны сдать шесть ПЦР-тестов, как и было раньше. Также в течение восьми дней на карантине эти люди не смогут свободно выходить на улицу.
Также власти Китая отменили идентификацию и изоляцию тех, кто контактировал с потенциально больным ковидом человеком.
Кроме того, от людей потребуют только один негативный тест на коронавирус, который будет сделан в течение 48 часов после посадки на рейс в Китай. Раньше таких тестов нужно было два.
Новые правила учитывают "важный деловой персонал" и "спортивные группы". Теперь им разрешено пропускать карантин, пока они находятся в защищенной от вирусов замкнутой среде.
Также добавили, что отменяется механизм "выключателя", когда определенные рейсы закрывали после того, как у части пассажиров выявляли положительный тест на коронавирус.
- 26 октября стало известно, что в Китае приступили к использованию ингаляционной вакцины против коронавируса.
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