Китай опровергает информацию о предоставлении военной помощи России – только продукты и медикаменты
Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Китай не оказывает России военную помощь, а призывает к прекращению огня и дипломатических переговоров.
Об этом, по информации "Украинской правды", Цинь Ган заявил в эфире CBS, сообщает Эспрессо.TV
"Есть дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы опровергаем это... Мы уже ясно дали понять, что, знаете ли, национальный суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться и защищаться... Китай является частью решение, а не частью проблемы", - отметил дипломат.
При этом Ган сообщил, что во второй день войны Си Цзиньпин просил президента РФ Владимира Путина подумать о проведении мирных переговоров с Украиной.
По его словам, Китай не занимается поставкой оружия и боеприпасов любой из сторон, отправляя только продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детское питание.
Также Ган отметил, что между Москвой и Пекином сейчас нормальное финансовое, торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество. По его словам, Россию и Китай связывают более 4000 км общей границы, поэтому КНР не хочет портить дружеские и соседние отношения с РФ.
Кроме этого, посол затруднился назвать вторжение России в Украину "вторжением". По его словам, нужно искать дипломатические решения.
При этом Ган не ответил на вопрос, как бы реагировал Китай, если бы на границу с этой страной Россия взыскала 150 тысяч военных.
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