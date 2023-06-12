Китай опроверг оказание России помощи в войне против Украины
Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай не оказывал России военную или какую-либо другую помощь в войне против Украины
Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа .
Журналист попросил спикера прокомментировать информацию о предоставлении чеченским военным бронемашин, изготовленных в Китае. Представитель МИД заверил, что позиция Китая предполагает не давать оружие ни одной из сторон.
"Не знаю, откуда эти так называемые публичные свидетельства. Наш давний принцип в вопросе Украины состоит в том, чтобы всегда отстаивать объективную и справедливую позицию и быть привержеными содействию мирным переговорам, а не подливать масла в огонь или отправлять оружие на поле боя" , – сказал Ван Вэньбинь.
Спикер осудил публикации в СМИ, заявляющие о передаче китайского вооружения РФ и добавил, что работа медиа "должна всегда основываться на фактах и осуществляться объективно, честно и профессионально".
- Ранее ряд СМИ обнародовал информацию, что в подразделение "Ахмат" поступили китайские бронемашины Tiger.
- Западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о деталях , изготовленных в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное