Китай опроверг оказание России помощи в войне против Украины

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа .

Журналист попросил спикера прокомментировать информацию о предоставлении чеченским военным бронемашин, изготовленных в Китае. Представитель МИД заверил, что позиция Китая предполагает не давать оружие ни одной из сторон.

"Не знаю, откуда эти так называемые публичные свидетельства. Наш давний принцип в вопросе Украины состоит в том, чтобы всегда отстаивать объективную и справедливую позицию и быть привержеными содействию мирным переговорам, а не подливать масла в огонь или отправлять оружие на поле боя" , – сказал Ван Вэньбинь.

Спикер осудил публикации в СМИ, заявляющие о передаче китайского вооружения РФ и добавил, что работа медиа "должна всегда основываться на фактах и осуществляться объективно, честно и профессионально".