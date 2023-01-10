Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Китай точно не пойдет на помощь РФ ни при каких обстоятельствах. Пекин не будет рисковать своей экономической стабильностью, на которой держится режим Си Цзиньпина. К тому же Китай предупредили. Предупредили о последствиях для Пекина при любой помощи России. В частности, очень серьезные негативные" последствия", - объяснил Огрызко.



Дипломат подчеркнул, что Китай имеет очень мощные экономические связи с Западом.

"Си Цзиньпин прекрасно понимает, что помощь России будет иметь для него отрицательный результат. Поскольку экономика Китая очень сильно привязана к Западу. Разрыв экономических связей с Западом будет означать реальный и быстрый крах всего того, что сегодня имеет Пекин", - добавил он.

21 декабря 2022 Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины.

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