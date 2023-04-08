Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США
Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей
Об этом сообщает издание CNN .
Восточное командование китайской армии заявило, что маневры являются "серьезным предупреждением столкновения сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимыми действиями для защиты национального суверенитета".
Стало известно, что в рамках учений планируют отрабатывать маневры в Тайванском проливе и к северу, югу и востоку от острова с привлечением морской и воздушной компоненты.
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Также отмечается, что вскоре после объявления Китая оборонное ведомство Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО.
Рекордное мероприятие в зону идентификации ПВО Тайваня было в октябре 2021 года, когда там за день зафиксировали 56 самолетов.
- Напомним, Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
- Напомним, недавно в МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.
- 8 апреля сообщалось, что Пентагон просит разрешение у конгресса США на выделение ежегодной военной помощи Тайваню в размере $3 млрд по образцу Украины.
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