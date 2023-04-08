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Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США

8 апреля, 2023 суббота
10:14
Мир

Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей

Об этом сообщает издание CNN .

Восточное командование китайской армии заявило, что маневры являются "серьезным предупреждением столкновения сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимыми действиями для защиты национального суверенитета".

Стало известно, что в рамках учений планируют отрабатывать маневры в Тайванском проливе и к северу, югу и востоку от острова с привлечением морской и воздушной компоненты.

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Также отмечается, что вскоре после объявления Китая оборонное ведомство Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО.

Рекордное мероприятие в зону идентификации ПВО Тайваня было в октябре 2021 года, когда там за день зафиксировали 56 самолетов.

  • Напомним, Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
  • Напомним, недавно в МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.
  • 8 апреля сообщалось, что Пентагон просит разрешение у конгресса США на выделение ежегодной военной помощи Тайваню в размере $3 млрд по образцу Украины.
Китай
Тайвань
США
Военные новости
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