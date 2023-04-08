Об этом сообщает издание CNN .

Восточное командование китайской армии заявило, что маневры являются "серьезным предупреждением столкновения сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимыми действиями для защиты национального суверенитета".

Стало известно, что в рамках учений планируют отрабатывать маневры в Тайванском проливе и к северу, югу и востоку от острова с привлечением морской и воздушной компоненты.

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Также отмечается, что вскоре после объявления Китая оборонное ведомство Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО.

Рекордное мероприятие в зону идентификации ПВО Тайваня было в октябре 2021 года, когда там за день зафиксировали 56 самолетов.