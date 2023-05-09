Китай объявил канадского посла персоной нон грата в ответ на аналогичное решение Канады
Во вторник, 9 мая, китайское правительство объявило канадского посла персоной нон грата в ответ на аналогичное решение правительства Канады
Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.
"Как соответствующая контрмера в ответ на недобросовестный шаг Канады Китай решает объявить Дженнифер Линн Лалонд, консула Генерального консульства Канады в Шанхае персоной нон грата", - говорится в сообщении.
Добавляют, что Лалонд попросили покинуть Китай не позднее 13 мая. Также в МИДе отметили, что Китай оставляет за собой право дальше реагировать на подобные решения.
Этот шаг стал ответом на решение правительства Канады от 8 мая, согласно которому МИД страны объявило китайского посла Чжао Вэя персоной нон грата. Отмечают, что это решение было принято канадскими властями после тщательного рассмотрения всех деталей ситуации. Также в МИД Канады подчеркнули, что китайских дипломатов в стране предупреждали, что в случае вмешательства во внутренние дела Канады их будут отправлять домой.
"Мы остаемся твердыми в своей решимости, что защита нашей демократии чрезвычайно важна", - подчеркнула глава МИД Канады Мелан Жоли.
- 5 мая министерство иностранных дел Канады вызвало китайского посла из-за попыток вмешательства во внутренние дела страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное