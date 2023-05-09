Китай объявил канадского посла персоной нон грата в ответ на аналогичное решение Канады

Об этом сообщает пресс-служба МИД Китая.

"Как соответствующая контрмера в ответ на недобросовестный шаг Канады Китай решает объявить Дженнифер Линн Лалонд, консула Генерального консульства Канады в Шанхае персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Добавляют, что Лалонд попросили покинуть Китай не позднее 13 мая. Также в МИДе отметили, что Китай оставляет за собой право дальше реагировать на подобные решения.

Этот шаг стал ответом на решение правительства Канады от 8 мая, согласно которому МИД страны объявило китайского посла Чжао Вэя персоной нон грата. Отмечают, что это решение было принято канадскими властями после тщательного рассмотрения всех деталей ситуации. Также в МИД Канады подчеркнули, что китайских дипломатов в стране предупреждали, что в случае вмешательства во внутренние дела Канады их будут отправлять домой.

"Мы остаемся твердыми в своей решимости, что защита нашей демократии чрезвычайно важна", - подчеркнула глава МИД Канады Мелан Жоли.