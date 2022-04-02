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Китай обвинили в кибератаках против Украины перед вторжением России

2 апреля, 2022 суббота
15:42
Мир хакер

Великобритания расследует сообщение о том, что Китай совершил кибератаки на украинские военные и ядерные объекты незадолго до полномасштабного российского вторжения

Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании подтвердило, что Национальный центр кибербезопасности расследует обвинения, утверждающие, что более 600 веб-сайтов, в том числе Министерства обороны Украины, были подвергнуты тысячам попыток взлома, координируемых правительством Китая.

"Национальный центр кибербезопасности вместе с нашими международными партнерами расследует эти обвинения", - заявил спикер правительства Великобритании.

Утверждения основаны на записках разведки, полученных The Times. Издание сообщает, что в серии разведывательных записок, которые, как считают, были подготовлены другой страной, подробно описаны масштабы взлома и включали ядерные цели, пик которых якобы пришелся на 23 февраля, за день до российского вторжения. Однако вечером 1 апреля украинская служба безопасности опровергла информацию о возможных нападениях.

"Некоторым китайским группировкам была передана задача собирать разведданные о конфликте в Украине. Органы безопасности собирают информацию для формирования политики. И это то, что, кажется, произошло в этом случае", - сказал научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности США Джейми Макколл.


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Кибератака на Украину
Китай
война с Россией
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