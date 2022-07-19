Китай обвинил США в "разжигании кризиса" в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Соединенные Штаты виновны в разжигании кризиса вокруг Украины, который завершился военным конфликтом
Об этом чиновник рассказал в интервью CCTV.
"США, как те, кто начал украинский кризис и наибольший подпитывающий его фактор, должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях, крайнем давлении и раздувании огня по украинскому вопросу, а также прекратить разыгрывать блочную конфронтацию и создавать новую холодную войну, пользуясь ситуацией" , – отметил Ван Й.
По его словам, США должны способствовать надлежащему урегулированию кризиса ответственным образом и создавать среду и условия, необходимые для мирных переговоров между заинтересованными сторонами.
При этом в ответ на вопрос корреспондента, что Соединенные Штаты недовольны отсутствием антироссийских санкций со стороны Китая, Ван И заявил, что США пытаются вести себя как "мировая полиция".
"В вопросе Украины Китай занимает объективную и справедливую позицию и стоит на стороне мира и справедливости. Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая. Мы также решительно выступаем против односторонних незаконных санкций и юрисдикции "длинных рук", что не основывается на международном праве", - подчеркнул он.
- 18 июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Он отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Китай призывает Украину сесть за стол переговоров с РФ.
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