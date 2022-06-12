Китай обвинил США в попытке "захватить" поддержку в Азии, чтобы использовать ее против Пекина
Министр обороны Китая в воскресенье обвинил Соединенные Штаты в попытке "похитить" поддержку стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы настроить их против Пекина
Об этом сообщает Associated Press News.
Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ назвал "непристойными обвинениями" заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Китай вызывает нестабильность своими претензиями на самоуправляющийся остров Тайвань и увеличивает там военную деятельность.
Остин отметил необходимость многостороннего партнерства со странами Индо-Тихоокеанского региона, что, по словам Вэй, было попыткой загнать Китай в угол.
"Ни одна страна не должна навязывать свою волю другим или запугивать других под видом многосторонности. Эта стратегия, пытающаяся создать эксклюзивную небольшую группу во имя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы захватить страны нашего региона и нацелить на одну конкретную страну – стратегия создания конфликта и конфронтации, чтобы сдерживать и окружать других", – заявил Вэй.
Китай быстро модернизирует свою армию и стремится расширить свое влияние и амбиции в Тайване, подписав недавно соглашение о безопасности с Соломоновыми островами.
Она позволяет создание китайской военно-морской базы в Тихом океане. Кроме того, на прошлой неделе был утвержден проект расширения морского порта в Камбодже, который может дать Пекину опору в Сиамском заливе.
- 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
- Позже министр обороны Китая снова пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня.
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