Об этом сообщает Associated Press News.

Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ назвал "непристойными обвинениями" заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Китай вызывает нестабильность своими претензиями на самоуправляющийся остров Тайвань и увеличивает там военную деятельность.

Остин отметил необходимость многостороннего партнерства со странами Индо-Тихоокеанского региона, что, по словам Вэй, было попыткой загнать Китай в угол.

"Ни одна страна не должна навязывать свою волю другим или запугивать других под видом многосторонности. Эта стратегия, пытающаяся создать эксклюзивную небольшую группу во имя свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы захватить страны нашего региона и нацелить на одну конкретную страну – стратегия создания конфликта и конфронтации, чтобы сдерживать и окружать других", – заявил Вэй.

Китай быстро модернизирует свою армию и стремится расширить свое влияние и амбиции в Тайване, подписав недавно соглашение о безопасности с Соломоновыми островами.

Она позволяет создание китайской военно-морской базы в Тихом океане. Кроме того, на прошлой неделе был утвержден проект расширения морского порта в Камбодже, который может дать Пекину опору в Сиамском заливе.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

Позже министр обороны Китая снова пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb