Китай обнародовал позицию по поводу войны в Украине

Об этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Китая.

В МИД Китая опубликовали документ, состоящий из 12 пунктов по войне в Украине. В частности, в тексте призывают уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, решить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.

В Китае считают, что необходимо поддерживать безопасность АЭС, экономику, гарантировать экспорт зерна и содействовать послевоенному восстановлению.

В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну - "кризисом".

"Односторонние санкции и чрезвычайное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Страны должны прекратить злоупотребление односторонними санкциями и "юрисдикцией длинной руки" против других стран, сыграть роль в охлаждении кризиса в Украине", - говорится в официальном заявлении Китая.

Китайцы также уверены, что нужно "отказаться от менталитета холодной войны и защищать мир на Евразийском континенте".