Китай обнародовал позицию по поводу войны в Украине
Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины
Об этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Китая.
В МИД Китая опубликовали документ, состоящий из 12 пунктов по войне в Украине. В частности, в тексте призывают уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, решить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
В Китае считают, что необходимо поддерживать безопасность АЭС, экономику, гарантировать экспорт зерна и содействовать послевоенному восстановлению.
В официальном заявлении Китай не поддержал Украину, а призвал прекратить "односторонние санкции". В документе называют войну - "кризисом".
"Односторонние санкции и чрезвычайное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Страны должны прекратить злоупотребление односторонними санкциями и "юрисдикцией длинной руки" против других стран, сыграть роль в охлаждении кризиса в Украине", - говорится в официальном заявлении Китая.
Китайцы также уверены, что нужно "отказаться от менталитета холодной войны и защищать мир на Евразийском континенте".
- 22 февраля Путин встретился с главным дипломатом Китая и поделился ожиданиями от визита Си Цзиньпина.
- 23 февраля в сообщении WSJ говорится, что Китай может предоставить России летальную помощь в войне в Украине.
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