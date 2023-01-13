Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Продажа готовых нефтепродуктов более выгодна для РФ, чем сырье. Поэтому хочу отметить, что санкции против РФ начали работать именно по сырой нефти. Это очень хорошая новость. Поскольку я неоднократно отмечал, что такие политические союзники Москвы, как Китай, займутся вымогательством", – объяснил Гончар.



Эксперт подчеркнул, что санкции против России начинают работать.



"Все политические партнеры РФ начнут требовать от них гораздо больших скидок на энергоносители, чем Кремль может себе позволить. Сегодня продажа сырой нефти из РФ идет гораздо дешевле, чем котировки на биржах. Это напоминает иранский вариант. То есть Китай обдирает Россию, как когда-то это делал с Ираном. Поэтому в этом контексте можно сказать, что санкции против РФ работают", – добавил он.

Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины.

Также известно, что Запад работает над новыми санкциями против России: в этот раз они будут касаться ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе 10-й пакет санкций против РФ.

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