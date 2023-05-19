Такое заявление прозвучало на саммите G7 в Хиросиме, передает CNN .

"Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", – сказал Мишель.

Он также отметил важность укрепления отношений блока с Пекином, сказав, что "стабильные и конструктивные отношения с Китаем являются нашим взаимным интересом".

Однако Мишель добавил, что ЕС будет оставаться жестким в своих ценностях и будет продвигать свои интересы.

Мишель подчеркнул "необходимость совместно с Китаем работать над глобальными вызовами: изменением климата, сохранением природных ресурсов; биоразнообразием; устойчивостью долгов", учитывая его роль в международном сообществе и его развивающуюся экономику.