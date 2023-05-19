"Китай несет особую ответственность": председатель Совета ЕС обратился с призывом к Пекину о войне РФ в Украине
Глава Совета ЕС Шарль Мишель призвал Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию" в Украине. По его словам, Пекин оказывает влияние на РФ
Такое заявление прозвучало на саммите G7 в Хиросиме, передает CNN .
"Китай несет особую ответственность в мире. Он должен играть по международным правилам. И мы призываем Китай давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию", – сказал Мишель.
Он также отметил важность укрепления отношений блока с Пекином, сказав, что "стабильные и конструктивные отношения с Китаем являются нашим взаимным интересом".
Однако Мишель добавил, что ЕС будет оставаться жестким в своих ценностях и будет продвигать свои интересы.
Мишель подчеркнул "необходимость совместно с Китаем работать над глобальными вызовами: изменением климата, сохранением природных ресурсов; биоразнообразием; устойчивостью долгов", учитывая его роль в международном сообществе и его развивающуюся экономику.
- Ранее Китай представил так называемый мирный план , в котором война в Украине названа "кризисом".
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