Украинский депутат считает, что есть несколько причин, по которым Украина не может рассчитывать на помощь Китая в противостоянии российской агрессии.

“По-моему, 24 февраля завершилось стратегическое партнерство между Украиной и Китаем. Я не думаю, что привлечь Китай на нашу сторону реально. Китай не заинтересован в поражении России. Россия является младшим партнером Китая, а Китай пытается ассимилировать Россию и превратить ее в своего вассала. Поэтому Пекин не заинтересован в победе Киева. Я не верю, что Китай искренний в своих попытках найти мир. Хотя он пытается притворяться нейтралитетом, на самом деле это какой-то нейтралитет со склонностью к России”, – уверяет Александр Мережко.

“В преддверии полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Китай и Россия создали безграничное стратегическое партнерство. На самом деле, Россия сейчас является младшим партнером Китая и становится все более зависимой от него. По этой причине мы не можем вообще полагаться на Китай. Кроме того, Пекин оказывает экономическую помощь Москве, скупая в больших количествах российские природные ресурсы. Фактически он финансирует русскую военную машину. Не стоит также забывать, что Китай распространяет российскую пропаганду по войне РФ против Украины”, – пояснил он.

Сопредседатель Межпарламентского альянса по Китаю считает, что Пекин не заинтересован в победе Киева, а украино-китайское партнерство закончилось с началом полномасштабной войны России. Кроме того, по его мнению, если Украина терпит неудачу, а Россия победит, это даст сигнал Китаю, что он может начать агрессию против Тайваня. В то же время, когда мы одержим победу над агрессором, это улучшит ситуацию вокруг Тайваньского пролива. “Парадоксально странным образом, несмотря на географическую удаленность, обе страны связаны друг с другом. У нас тоже много общего. И Тайвань, и Украина живут в тени своего рода империй, угрожающих их существованию. Поэтому мы должны поддерживать друг друга, ведь так мы укрепляем демократию по всему миру”, – подытожил Александр Мережко.