Главный вопрос нужно задавать не в формате "Будет ли Китай поддерживать Россию". А в формате "Как именно или в какой степени Китай будет поддерживать Россию". Это касается и оружия. И денег. И просто обход санкций.

Китай сейчас, как и США, оценивает границу "красных линий", которую переходить либо слишком рискованно, либо все же приемлемо в рамках общего противостояния. И потому тоже принимает решения, исходя из риска управляемой эскалации.

А теперь поподробнее. Россия – крупнейший союзник – вассал КНР. КНР, очевидно, знала о планах нападения на Украину. Все эти разговоры "Си Цзиньпин был не в курсах" - бред. Знал, конечно. Но – я уверен – Путин обещал Си что-то вроде "Я все решу за две-три недели". И последний год Китай вряд счастлив наблюдать происходящее.

Россия – крупнейший союзник – вассал КНР. КНР, очевидно, знала о планах нападения на Украину. Все эти разговоры "Си Цзиньпин был не в курсах" - бред. Знал, безусловно

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Китай не заинтересован в том, чтобы Россия явно проиграла. Очевидно проиграть — это не столько даже потерять захваченное (включая Крым), сколько прекратить быть значительной военной силой, или — еще хуже — потерять управляемость и погрузиться в водоворот смуты. Поэтому коммунисты будут в той или иной форме помогать России удержаться.

Но это все будет очень аккуратным. Как и было весь 2022 год. Потому что в случае открытой финансовой или военной помощи уже китайцы могут снять определенное количество красных линий, которые еще существуют со стороны США.

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Если Китай становится участником конфликта (опосредованно, как Иран), то часть администрации Байдена, а также республиканцы и демократы, считающие главной угрозой Китай, станут более решительными. Чтобы подорвать силы и авторитет не только России, но и Китая. Китайцы это учитывают, это доказал 2022.

Если Китай становится участником конфликта (опосредованно, как Иран), то часть администрации Байдена, а также республиканцы и демократы, считающие главной угрозой Китай, станут более решительными. Чтобы подорвать силы и авторитет не только России, но и Китая. Китайцы это учитывают, это доказал 2022

А отвечать США есть чем. И расширение номенклатуры и количества поставок нам, и наложение санкций на китайские компании, и расширение военного сотрудничества с Индией (главным соперником Китая в регионе), и создание препятствий для торговли.

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Какие факторы оказывают фундаментальное влияние на КНР?

Китай критически зависим от поставок морем из-за узких путей, которые преимущественно контролирует флот США. Российские маршруты не могут компенсировать море даже на 30%.

Экономика КНР потеряла предыдущий импульс роста, накопила огромное количество проблем и страдает перманентным долговым кризисом (большинство китайских компаний закредитованы на 300+% от собственной капитализации).

ВС КНР еще находятся в стадии перевооружения с акцентом на флот и авиацию. Потому что потенциальный фронт, собственно, он о флоте, авиации и ракетах. А программа обновления должна завершиться не раньше 2025 года.

В таких условиях китайцы будут идти на эскалацию осторожно. Что доказало напряжение вокруг Тайваня осенью. Но коммунисты на то и коммунисты, что они коварны по своей сути. Потому помогать они, повторюсь, России будут.

Помощь будет осторожна и ограничена, потому что санкции для китайских технологических компаний это большие риски.

Что может получить Россия в действительности? (может, а не точно получит). На первом этапе: дроны (в том числе – дроны-камикадзе) и средства борьбы с дронами. Потому что это оружие, которое проще всего сделать условно "русским", и с ним в КНР все ок. Но и здесь помощь будет осторожна и ограничена, потому что санкции для китайских технологических компаний — это большие риски. И у нас уже были такие прецеденты. Что касается другого вооружения — до этого еще так далеко, как до поставки нам Звезды Смерти.

Относительно того, что китайцы могут прибегнуть к иррациональным действиям и очень спешить, если Россия будет очевидно падать — такой риск нельзя отвергать. Но если (когда) Россия начнет быстро падать, ее армия безвозвратно деградирует, а политическая и экономическая система будут в кризисе — помощь техникой уже не спасет.

Но любая помощь Китая – это дополнительные потери для нас и союзников, и поэтому любые шаги, которые могут остановить или замедлить их соучастие, целесообразны. И наша дипломатия и дипломатия союзников работают над этим.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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