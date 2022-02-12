Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, - Салливан

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам Салливана, Китай не сможет компенсировать России все экономические потери, которые она может понести в случае нового вторжения в Украину.

"Мы не верим, что Китай может компенсировать России экономические потери, которые будут понесены", - сказал Салливан во время брифинга Белого дома.

Он добавил, что США обратили внимание на совместное заявление Китая и России о безопасности и расширении НАТО, которое было сделано 4 февраля.

"Мы производим 50 с лишним процентов мирового ВВП. Китай и Россия – менее 20 процентов. У нас есть инновации. У нас есть предпринимательство. У нас есть свобода", - подчеркнул Салливан.

Он также констатировал, что единство и целеустремленность США и их союзников и партнеров усилилось.

"У нас есть хорошие возможности для того, чтобы иметь возможность противодействовать любой угрозе или вызову, которые были бы брошены нам любой автократией в мире", – убежден Салливан.