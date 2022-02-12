Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, - Салливан
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай не сможет компенсировать РФ потери, которые она понесет в случае жестких санкций
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам Салливана, Китай не сможет компенсировать России все экономические потери, которые она может понести в случае нового вторжения в Украину.
"Мы не верим, что Китай может компенсировать России экономические потери, которые будут понесены", - сказал Салливан во время брифинга Белого дома.
Он добавил, что США обратили внимание на совместное заявление Китая и России о безопасности и расширении НАТО, которое было сделано 4 февраля.
"Мы производим 50 с лишним процентов мирового ВВП. Китай и Россия – менее 20 процентов. У нас есть инновации. У нас есть предпринимательство. У нас есть свобода", - подчеркнул Салливан.
Он также констатировал, что единство и целеустремленность США и их союзников и партнеров усилилось.
"У нас есть хорошие возможности для того, чтобы иметь возможность противодействовать любой угрозе или вызову, которые были бы брошены нам любой автократией в мире", – убежден Салливан.
- 12 февраля стало известно, что США и ЕС решили не отключать РФ от SWIFT даже в случае российского вторжения в Украину.
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