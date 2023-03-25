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Китай не решится на открытую поставку вооружений России, - Фейгин

25 мартa, 2023 суббота
20:45
война с Россией

Российский оппозиционный политик, юрист Марк Фейгин считает, что если Китай начнет масштабные поставки серьезных тяжелых военных изделий, то все об этом узнают и реакция будет соответствующей

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я склоняюсь к тому, что на открытые поставки вооружений Китай не согласится. Возможно, какие-то будут схемы и он, кстати, об этом публично заявляет. Тогда придется еще обманывать международное сообщество, заявляя, что не поставляет вооружение, а между тем это делать. Посмотрите, с Ираном сразу определили, что он дроны поставляет. Не было же такого, что мы не знаем, иранские это дроны или нет. Все легко разоблачить. Мало того, приняли меры, чтобы воспрепятствовать поставке баллистических ракет в Москву со стороны Ирана, с предупреждением, что будут бомбить", - отметил оппозиционер.

По мнению Фейгина это означает, что если  Китай начнет в больших масштабах поставлять соответствующие изделия, то все об этом узнают, и реакция будет соответствующей.

"Тем более относительно Украины во внутреннем политическом дискурсе США, то такая дискуссия проходит между республиканцами, претендующими через полтора года на место в Белом доме, и теми, кто является сторонниками продолжения поставок. Что касается Китая, то здесь дискуссии нет, потому что против Китая и республиканцы, от Трампа до ДеСантиса, и вплоть до руководства Демократической партии, поэтому я считаю, что Китай не решится на открытые поставки, на какие-то мелкие серые схемы типа "мы здесь ни при чем, мы ничего не знаем", Северная Корея или какие-то другие каналы. Но это жалкие объемы, к тому же их видят, потому что с иероглифами какие-то снаряды, мины. Наверное, это возможно, но на масштабные поставки серьезных тяжелых изделий таких, как танки, самолеты, бронетехника, ракеты, дроны, которых много в Китае, мне кажется, они не решатся", - подытожил Фейгин.

Украина
Россия
Китай
оружие
Иран
США
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