Китай не пустит на Олимпиаду-2022 иностранных болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета .

В МОК заявили, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.

"Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая. Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки", - заявили в МОК.

Летом 2021 года Олимпийские игры в Токио происходили вообще пустых трибунах.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.