Китай не пустит на Олимпиаду-2022 иностранных болельщиков
Зимние Олимпийские игры в Пекине смогут посетить только китайские болельщики
Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета .
В МОК заявили, что зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.
"Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая. Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки", - заявили в МОК.
Летом 2021 года Олимпийские игры в Токио происходили вообще пустых трибунах.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Международный олимпийский комитет отстранил КНДР от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.
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