Китай не присоединится к западным санкциям против России

Об этом заявил банковский регулятор Китая, сообщает Reuters.



Страна неоднократно критиковала санкции Запада и называла их "незаконными" и "односторонними".



Китай отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину.



"Что касается финансовых санкций, мы их не одобряем, особенно санкции в одностороннем порядке, потому что они плохо работают и не имеют правовых оснований", – заявил глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.



"Мы не будем участвовать в таких санкциях. Мы будем продолжать поддерживать нормальные экономические и торговые обмены с соответствующими сторонами", – сказал он.



По его словам, влияние санкций на экономику и финансовый сектор Китая пока не слишком значительно, и в целом они не будут иметь большого влияния на КНР даже в будущем.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb