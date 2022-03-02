Китай не присоединится к западным санкциям против России
Китай не присоединится к санкциям Запада против России за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом заявил банковский регулятор Китая, сообщает Reuters.
Страна неоднократно критиковала санкции Запада и называла их "незаконными" и "односторонними".
Китай отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину.
"Что касается финансовых санкций, мы их не одобряем, особенно санкции в одностороннем порядке, потому что они плохо работают и не имеют правовых оснований", – заявил глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.
"Мы не будем участвовать в таких санкциях. Мы будем продолжать поддерживать нормальные экономические и торговые обмены с соответствующими сторонами", – сказал он.
По его словам, влияние санкций на экономику и финансовый сектор Китая пока не слишком значительно, и в целом они не будут иметь большого влияния на КНР даже в будущем.
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