Китай не позволит России дестабилизировать Казахстан, - Павел Климкин

Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Китайская Народная Республика не позволит Российские Федерации дестабилизировать Казахстан. Китай очень последовательно увеличивает свое влияние в странах Центральной Азии. Казахстан прекрасно понимает, что наложенные на Россию санкции беспрецедентны, поддержка Западом Украины в войне с РФ также беспрецедентна. Поэтому в Казахстане не будут делать ставки в поддержку Российской Федерации", – отметил Климкин.

Дипломат добавил, что о развале ОДКБ говорить рано, но самостоятельность Казахстана будет расти.

"Казахстан будет маневрировать. В стране постепенно формируется национально и государственно ориентированная элита. В то же время не стоит говорить о развале ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - ред), но можно говорить об отдельной и независимой позиции Казахстана, который является достаточно сильным. Президент Касим-Жомарт Токаев обсудил это с ключевыми игроками, в том числе с китайцами. Поднебесная будет поддерживать Казахстан", - отметил Павел Климкин.

17 июня на сессии с Владимиром Путиным президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает "Л/ДНР" как государства.

18 июня стало понятно, что Токаев не принял от управления Российской Федерации орден Александра Невского.

19 июня появилась информация, что Россия прекращает отгрузку казахстанской нефти после заявлений Токаева на ПМЭФ, Казахстан блокирует на своей территории 1700 вагонов с российским углем.

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