Китай не позволит России дестабилизировать Казахстан, - Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Китай не позволит стране-агрессору Российской Федерации дестабилизировать Казахстан, ведь Поднебесная заинтересована в этой стране Центральной Азии
Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Китайская Народная Республика не позволит Российские Федерации дестабилизировать Казахстан. Китай очень последовательно увеличивает свое влияние в странах Центральной Азии. Казахстан прекрасно понимает, что наложенные на Россию санкции беспрецедентны, поддержка Западом Украины в войне с РФ также беспрецедентна. Поэтому в Казахстане не будут делать ставки в поддержку Российской Федерации", – отметил Климкин.
Дипломат добавил, что о развале ОДКБ говорить рано, но самостоятельность Казахстана будет расти.
"Казахстан будет маневрировать. В стране постепенно формируется национально и государственно ориентированная элита. В то же время не стоит говорить о развале ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - ред), но можно говорить об отдельной и независимой позиции Казахстана, который является достаточно сильным. Президент Касим-Жомарт Токаев обсудил это с ключевыми игроками, в том числе с китайцами. Поднебесная будет поддерживать Казахстан", - отметил Павел Климкин.
- 17 июня на сессии с Владимиром Путиным президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает "Л/ДНР" как государства.
- 18 июня стало понятно, что Токаев не принял от управления Российской Федерации орден Александра Невского.
- 19 июня появилась информация, что Россия прекращает отгрузку казахстанской нефти после заявлений Токаева на ПМЭФ, Казахстан блокирует на своей территории 1700 вагонов с российским углем.
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