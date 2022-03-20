Китай не поставляет оружие РФ, - посол в США
Посол Китая в США Цинь Ган отрицает информацию о том, что его страна направляет России оружие
Об этом сообщает The Guardian .
"Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы опровергаем это. Китай отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детские смеси, а не оружие и боеприпасы", - заявил посол.
По словам Гана, Китай содействует мирным переговорам и призывает прекратить огонь на территории Украины.
"Нам нужен разум. Нам нужно мужество. И нам нужна хорошая дипломатия", - сказал он.
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