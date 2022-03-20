Китай не поставляет оружие РФ, - посол в США

Об этом сообщает The Guardian .

"Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы опровергаем это. Китай отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детские смеси, а не оружие и боеприпасы", - заявил посол.

По словам Гана, Китай содействует мирным переговорам и призывает прекратить огонь на территории Украины.



"Нам нужен разум. Нам нужно мужество. И нам нужна хорошая дипломатия", - сказал он.