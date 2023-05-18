Об этом и не только писали мировые медиа 18 мая:

The New York Times

Издание пишет о том, что в последнее время среди союзников Украины стоит вопрос, отправлять ли самолеты F-16. Соединенные Штаты противостоят давлению Европы относительно передачи мощных истребителей. Но вопрос, смягчится ли ситуация, как это было раньше с танками, гранатометами и ракетами ПВО. Больше о том, что такое самолеты F-16 и зачем они Украине читайте в материале.

Россия нанесла уже девятый удар по Киеву ночью 18 мая. Отмечается, что во время беспрецедентной серии обстрелов на город были нацелены несколько крылатых ракет, все они были сбиты средствами ПВО. Ракетные удары также были нанесены ночью по южному портовому городу Одесса, одна из ракет миновала противовоздушную оборону и поразил цель промышленной инфраструктуры. Погиб мирный житель, еще двое получили ранения. В общей сложности противовоздушная оборона перехватила 29 из 30 ракет, выпущенных по Украине за ночь.

Фото: reuters

Украина и Китай будут доминировать на саммите G7, но скрывается новая угроза, отмечают американские журналисты. Президент США Джо Байден начал свою сокращенную азиатскую поездку в город Хиросима, который, кстати, напоминает миру о том, что происходит, когда жестокая война перерастает в ядерную. Он подготовился к обсуждению со своими ближайшими союзниками двух ключевых вопросов: как лучше вооружить Украину, когда она начинает контрнаступление против российских захватчиков, и как замедлить или остановить спад в отношениях с Китаем. Кроме того, ожидается, что лидеры G7 проведут первые переговоры по совместному регуляторному подходу к генеративному искусственному интеллекту.

Речь идет о еще одной так называемой жертве войны в Украине – Россия украла нормальный опыт подростковой жизни у молодежи, в том числе у тех, кто живет в прифронтовых городах. Журналисты рассказывают о подростках в Славянске. Да, вторжение РФ в Украину нанесло огромный прямой ущерб, убив десятки тысяч людей и заставив миллионы украинцев покинуть свои дома. Но теперь у подростков, подобных тем, которые живут вблизи зоны боевых действий в Славянске, тусуются в разрушенных городах, куда регулярно залетают ракеты, нет обычной подростковой жизни.

Издание говорит, что ограничение цены на нефть помогло снизить доходы России. В преддверии встречи G7 в Японии отмечается, что лидеры группы готовы отметить результаты новых усилий по стабилизации мировых рынков нефти и наказанию Москвы. Официальные и рыночные данные свидетельствуют о том, что эта идея помогла достичь двойных начальных целей после того, как в декабре прошлого года начало действовать ограничение цены. Вероятно, это заставляет Россию продавать свою нефть дешевле других крупных производителей, поскольку цены на сырую нефть существенно упали по сравнению с уровнем, который был сразу после вторжения России в Украину.

Сообщается также, что из-за взрыва на железной дороге между Симферополем и Севастополем в оккупированном Россией Крыму сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно. Издание пишет, что это был один из последних из серии взрывов, поразивших российскую инфраструктуру, в то время, когда Киев готовит долгожданное контрнаступление.

Кроме того, отмечается, что высокий дипломат Китая Ли Хуэй, посетивший Украину впервые с момента полномасштабного вторжения России, завершил переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, но без существенного прорыва в усилиях Пекина продвигать свой мирный план прекращения огня.

The Washington Post

Киев снова потряс ракетный удар, а система противовоздушной обороны "Patriot" все еще работает, о чем говорят в США, пишет издание. На город упали обломки ракет, но пострадавших нет. Ранее украинские чиновники опровергли заявление России об уничтожении одной из подаренных Западом систем ПВО "Patriot" стоимостью в миллиард долларов. Представитель оборонного ведомства США заявил, что система потерпела касательное поражение российского огня в Киевской области, но по-прежнему способна выполнять миссию.

Несмотря на то, что во время войны в России наблюдается всплеск случаев государственной измены, аресты за госизмену трёх российских ученых, работающих над гиперзвуковыми ракетными технологиями в одном из институтов в Сибири, вызвали редкий публичный резонанс со стороны научного сообщества России. В открытом письме российские ученые протестовали против ареста академиков, утверждая, что эти инциденты посеяли страх, и предупреждая, что в результате исследования оружия могут провалиться.

CNN

Контрнаступление Украины окутано путаницей, но таким может быть план, пишет издание. Непрерывная точечная бомбардировка российских военных целей, намеки на небольшой украинский десант вдоль оккупированного восточного берега Днепра, взрывы на топливных складах и инфраструктурных объектах внутри России и в оккупированных ею городах – все это можно рассматривать как индикаторы. Возможно, мы узнаем о начале контрнаступления только тогда, когда появятся его первые ощутимые результаты. Многое из того, что происходит, не освещается на публике. Цель этой неразберихи, очевидно, состоит в том, чтобы вывести Москву из равновесия, лишить способности оценить, является ли каждая новая атака украинских сил "этой" или просто очередным испытанием.

Китайский лидер Си Цзиньпин на этой неделе разворачивает красную дорожку для стран Центральной Азии – Пекин пытается расширить свое влияние на регион, долгое время считавшийся сферой влияния России. Как сообщает издание, лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собираются в центральном китайском городе Сиань на саммит, который начался 18 мая. По данным государственных СМИ Китая, это первая личная встреча глав государств с Китаем с момента установления дипломатических отношений после распада Советского Союза. Эта встреча проходит в то время, когда регион борется с последствиями экономического влияния соседних стран из-за войны России в Украине.

Фото: Reuters

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Евросоюз не планирует формально вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем одиннадцатом санкционном пакете. Чиновник сообщил, что хотя страны-члены уменьшают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет направлен на Росатом в будущем пакете. Вместе с тем, ЕС уверен , что план санкций в отношении российских бриллиантов будет введен в действие на встрече G7 в Японии.

Также предлагается анализ, что может означать для войны в Украине нынешняя встреча G7, которая является особенной не только из-за места проведения – в городе Хиросима в Японии. Кроме ядерной символики, речь идет также об угрозах из Москвы, о том, что саммит проходит практически на пороге Китая. Журналисты также называют эту встречу "бампер-саммитом". Больше читайте в материале.

Лидер частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы продвинулись в Бахмуте в условиях упорных боев в окружении зданий, оставшихся под контролем украинских войск. Босс российских наемников также добавил, что остались украинские позиции, которые окружить не удалось из-за недавнего отвода российских десантников.

Решающее зерновое соглашение, направленное на предотвращение глобального продовольственного кризиса после вторжения России в Украину, было продлено на два месяца. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил в среду, что достигнута договоренность с Россией и Украиной о продлении черноморского зернового соглашения. Сделка реанимирована в третий раз после того, как над ее выживанием висел вопросительный знак. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что следующие два месяца станут решающими, когда речь идет о будущем черноморского зернового соглашения, позволяющего безопасно экспортировать зерно из украинских портов. Больше о том, почему соглашение важно, кто основные игроки и кто выиграет от него, в материале.

The Guardian

Предлагается репортаж из оккупированного Мариуполя. Местные рассказывают, что разрушенный город через год после российской оккупации напоминает СССР, говорят о примитивных стандартах жизни, пропаганде в школах и постоянном риске ареста. По словам людей, считавших, что Россия останется навсегда, настроение в Мариуполе кардинально изменилось, там теперь ждут скорого наступления украинских военных, чтобы вернуть город.

Украина заявила представителю Китая, что не отдаст России территорию в качестве платы за мир. Ли Хуэй, китайский дипломат высшего ранга, посетивший Украину после российского вторжения, находится в европейском туре, чтобы продвигать мирный план Пекина.

Московский суд арестовал известного кинопродюсера Александра Роднянского и театрального режиссера Ивана Вырыпаева за "распространение ложной информации" о российской армии. Первые судебные заседания по Роднянскому и Вырыпаеву состоялись 27 апреля, но суд сообщил о них только 17 мая. Отмечается, что находящиеся за пределами России Роднянский и Вырыпаев будут взяты под стражу после того, как российским властям удастся их задержать или добиться экстрадиции. МВД России дополнительно объявило Вырыпаева в федеральный розыск.

Командир ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвиняет российскую армию в том, что она оставила его войска без помощи в Бахмуте. Босс российских наемников обвинил регулярные части российской армии в отступлении на 570 метров севернее восточноукраинского города Бахмут, оставив фланги его собственных боевиков.

В то же время отмечается, что украинские войска продвинулись в районе Бахмута. Представитель украинских войск на востоке Сергей Череватый заявил, что войска продвинулись в части Бахмута более чем на 1700 м. "Несмотря на то, что наши подразделения не имеют преимущества в технике... и личном составе, они продолжали наступать на флангах и преодолели расстояние от 150 до 1700 метров", – сказал Череватый в телеэфире.

Также сообщается, что Черноморский зерновой коридор, который должен обеспечить безопасные поставки украинского продовольствия на мировые рынки, до сих пор не возобновил работу, несмотря на заявления Турции и России о продлении соглашения.

Фото: gettyimages

BBC

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал французского президента Эммануэля Макрона "занудным" и "подлизой Путина" из-за поездок в Москву для встреч с Владимиром Путиным.

Прошел год после захвата россиянами Мариуполя, а металлургов Азовстали, которым удалось уехать из города, по-прежнему преследуют призраки прошлого. Больше о том, как живут мариупольские металлурги, рассказывается в репортаже издания.

В ночь на 18 мая россияне в очередной раз атаковали ракетами и дронами всю Украину, из-за чего объявили масштабную воздушную тревогу. Один человек погиб, еще двое ранены в результате попадания ракеты в промышленный объект возле Одессы. Массированный ракетный удар по Киеву удалось отразить. Взрывы также звучали в центральных районах страны - Винницкой, Хмельницкой и Житомирской. Больше об очередной атаке говорится в статье.

Gazeta Wyborcza

Издание рассказывает, как в больнице в Ленчни польские и американские хирурги оперируют украинских детей. Иногда это очень сложные операции. В стране, которая находится в состоянии войны, это было бы невозможно. Подробнее об истории спасенных детей читайте здесь.

Также предлагается история украинского спортсмена Игоря Юкальчука. Годы занятий каратэ научили его самодисциплине. Но он даже не подозревал, что когда-нибудь это пригодится в окопе. "Я был не единственным спортсменом в отряде. Со мной было несколько ребят из других видов спорта, а также тренеры из нашей федерации каратэ. Один из них, Виталий, к сожалению, умер. Надеюсь, я буду следующим", – рассказал мужчина журналистам.

Речь идет о том, что под лозунгом создания альтернативы Суэцкому каналу Россия заключила с Ираном соглашение о строительстве железной дороги. Она призвана обеспечить транзит российских товаров через Иран в страны Персидского залива и Азии. Война против Украины ограничила транспортное сообщение России с миром через Европу. Москва хочет избежать этих препятствий, вернув свои пути сообщения с запада на юг.

Издание анализирует, может ли война в Украине стать толчком к легализации гражданских союзов. Прогрессирующая дерусификация страны ускорила и некоторые другие процессы – отмечают эксперты, наблюдающие текущие трансформации украинского общества. В этом году Верховная Рада Украины будет рассматривать два законопроекта, принятие которых позволит регистрировать также партнерство для лиц одного пола. Так что журналисты говорят о том, чего следует ожидать.