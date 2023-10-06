Китай не подтвердил готовность осудить в ООН удар РФ по селу Гроза
Китай не подтвердил готовность осудить в ООН Россию за удар по селу Гроза на Харьковщине, в результате чего погибли более 50 человек
Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР на информационный запрос корреспондента Укринформа.
В запросе Укринформа отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш и Европейский Союз решительно осудили варварскую атаку россиян на сельский магазин и убийство гражданских жителей. В частности, был задан вопрос, может ли Китай как постоянный член Совета безопасности ООН и крупное мировое государство осудить это очевидное военное преступление.
"Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальной сдержанности, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий", - говорится в ответе представителя дипломатического ведомства, предоставленного его офисом.
"Пекин, по отношению к российско-украинской войне, продолжает придерживаться "нейтральности", что не мешает ему одновременно развивать "стратегическое партнерство без границ" с Москвой", - говорится в сообщении.
На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля китайская сторона обнародовала собственный так называемый мирный план из 12 пунктов, лишенный конкретики и скорее отвечающий интересам страны-агрессора, призывающий к немедленному прекращению боевых действий без восстановления территориальной целостности Украины.
- 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погиб 51 человек .
- На следующий день, 6 октября, Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза Харьковской области.
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