Китай не подтвердил готовность осудить в ООН удар РФ по селу Гроза

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР на информационный запрос корреспондента Укринформа.

В запросе Укринформа отмечалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш и Европейский Союз решительно осудили варварскую атаку россиян на сельский магазин и убийство гражданских жителей. В частности, был задан вопрос, может ли Китай как постоянный член Совета безопасности ООН и крупное мировое государство осудить это очевидное военное преступление.

"Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны к максимальной сдержанности, скорейшему прекращению огня и завершению боевых действий", - говорится в ответе представителя дипломатического ведомства, предоставленного его офисом.

Издание отмечает, что никаких слов об осуждении террористического нападения российских военных, как и соболезнования украинцам в ответе нет.

"Пекин, по отношению к российско-украинской войне, продолжает придерживаться "нейтральности", что не мешает ему одновременно развивать "стратегическое партнерство без границ" с Москвой", - говорится в сообщении.

На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля китайская сторона обнародовала собственный так называемый мирный план из 12 пунктов, лишенный конкретики и скорее отвечающий интересам страны-агрессора, призывающий к немедленному прекращению боевых действий без восстановления территориальной целостности Украины.