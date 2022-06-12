Китай не планирует оказывать России материальную поддержку, - общественный вещатель Германии
Министр обороны Китая заявил, что страна "никогда не оказывала никакой материальной поддержки России" в контексте полномасштабной войны с Украиной и не планирует этого делать
Об этом сообщает общественный вещатель Германии "Tagesschau".
Министр обороны Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности в Сингапуре заявил, что Китай "никогда не оказывал никакой материальной поддержки России" в контексте полномасштабной войны с Украиной.
"Пекин поддерживает "мирные переговоры" между враждующими группировками и надеется, что "НАТО проведет переговоры с Россией", - добавил Фенхе.
Отмечается, что Пекин пока открыто не критиковал вторжение России в Украину и не заявил о поддержке военного наступления. Западные чиновники не раз предупреждали Китай не поддерживать атаку России на соседнюю страну. Несмотря на это, в экономическом плане Россия и Китай в последние годы все ближе сблизились.
- 11 июня глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин высказал предложение о создании "новой G8". В качестве альтернативы "старой", откуда Россия была исключена. По его словам, в "новую восьмерку" должны войти партнеры России, которые "не участвуют в санкционных войнах": Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция.
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