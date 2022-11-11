Об этом Байден заявил во время брифинга.

"Нет, я не считаю, что Китай имеет большое уважение к России. Не считаю, что они рассматривают это как конкретный альянс. Если уж на то пошло, то они пытаются несколько дистанцироваться от РФ", - сказал он.

В ходе брифинга президент США заявил, что планирует обсудить с главой КНР Си Цзиньпином отношения Китая и России.

При этом в Пекине отрицают соответствующую позицию. По словам спикера МИД КНР Чжао Лицзяня, отношения между Китаем и Россией "крепки как скала", а их долгосрочное и взаимное развитие "основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике".

"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", – резюмировал спикер.

1 августа президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай остается главным спонсором России . Страна публично говорит о своем нейтралитете, а на деле вкладывает деньги в компании, ушедшие из России из-за санкций, либо помогает им разной технической разработкой в военной сфере.

31 октября глава МИД Китая Ван I во время разговора с Блинкеном призвал Украину и РФ "не закрывать двери для переговоров". По его словам, "пока есть проблеск надежды, дверь для переговоров не может быть закрыта, а пока есть один процент шанса, нужно приложить стопроцентные усилия для мира".

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