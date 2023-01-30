Китай не готов к войне против США, - эксперт-международник Куса
Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса считает, что Китай не будет готов к войне против США в следующие 6-8 лет
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Лично я не верю в то, что война между Китаем и США может начаться в 2025 году. Китай сейчас делает ставку на то, что в следующие 2 года в Тайване одержит победу оппозиционная партия, выступающая за мирную интеграцию в Китай. То есть, не силовым способом. Поэтому им нет смысла атаковать Тайвань", - объяснил Куса.
Эксперт считает, что Китай не будет готов к войне с США в следующие несколько лет
"Китай не готов к войне с Соединенными Штатами в следующие 6-7 лет. Им нужно время на дальнейшую модернизацию своей армии. Также им нужно время для решения своих внутренних финансовых и экономических вопросов, которые сейчас очень сильно обострились. Эти проблемы нужно решать, поскольку экономика Китая просто не выдержит столь рупного конфликта", - добавил он.
- 28 января NBC News сообщили, что генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.
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