Китай не будет воевать с США из-за мощных экономических связей и конкуренции, - политолог Магда
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Сложно представить, что Китай пошел бы на вооруженный конфликт с государством, с которым имеет самые крепкие экономические отношения. Китай и США активно конкурируют в экономическом плане. Так что сложно представить, что эти два государства будут воевать", - отметил Магда.
Политолог добавил, что Соединенные Штаты также не демонстрируют однозначную готовность к войне с Китаем.
"В первую очередь, мы видим политическую надстройку конфликта вокруг Тайваня между США и Китаем. В то же время в Пекине четко проанализировали ситуацию, которая возникла в мировой экономике после полномасштабного вторжения России в Украину. В свою очередь США также демонстрируют, что не готовы идти на обострение. Даже привычных для дипломатии шагов, как отзыв посла, в этой ситуации не состоялось", - заметил Евгений Магда.
- 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 3 августа издание CNN сообщило, что Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.
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