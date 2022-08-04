Китай не будет союзником РФ, его цель – перехватить лидерство у западного мира, - эксперт-международник Ефремов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Китай всегда смотрит через свои очки, преследуя собственные интересы, а сейчас они заключаются в том, чтобы сохранить дружеские отношения с РФ. Китай и Россия не будут союзниками, но это дружба против общего врага, которая их и объединяет. Потенциально страны могут иметь и зоны столкновения интересов или зоны конфликтов, например в Центральной Азии и других регионах. А все же Китай и Россия заинтересованы, чтобы уменьшить влияние США и стран Запада в мире. Китай ставит перед собой задачу перехватить лидерство у западного мира", - отметил эксперт.



Дмитрий Ефремов отметил, что пока Китай следует в фарватере международного права и выполняет свои международные обязательства.



"Дело в том, что сейчас Китай является бенефициаром сегодняшней глобальной системы экономических отношений, созданной Соединенными Штатами где-то 30-40 лет назад, и ломать эту систему Китай совсем незаинтересован в отличие от РФ, потому что он адаптировался и научился использовать все преимущества системы в свою пользу. Китай просто вытесняет другие страны, которые имели влияние в этой системе, от центра тяжести и принятия решений, как оттесняет сейчас Японию, европейские страны и, конечно, главная задача – ослабить влияние США", - пояснил Ефремов.

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