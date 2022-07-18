Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР

Об этом сообщает МИД Китая .

Он отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

По словам Ван И, Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

Стороны конфликта обсудят создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности, говорят в МИД Китая, призывая к переговорам Украину и РФ.

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