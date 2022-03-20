Китай не будет помогать, а будет молча наблюдать, как по Амуру плывет труп Российской империи, - Бобиренко

Политолог рассказал об этом в эфире Эспрессо.TV.



"Военной помощи для России никоим образом Китай оказывать не будет. Это тот случай, когда по конфуцианскому обычаю нужно сидеть на берегу и мечтательно наблюдать, пока по Амуру плывет труп Российской империи", - отметил Бобиренко.



Политолог добавил, что миссия Украины империи уничтожает. Но для Китая мы угрозы не представляем, ведь у нас нет общей границы.



"Китай будет продолжать торговлю с РФ. Россия будет переключать на КНР газо- и нефтяные потоки. Но мы понимаем, газ из Ямала, севера Тюменской обл, через Уральский хребет и Алтай – перегружать очень далеко, они не смогут. Но Китай с Россией будет торговать и будет говорить как кот Леопольд: "ребята, живем дружно". Они уже это заявляют. Следовательно, никакой военной помощи, но экономическое сотрудничество с РФ в плане переформатирования экономических потоков с Запада в Китай - это китайцы делать будут", - отметил Виктор Бобиренко.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам .