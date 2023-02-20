Китай не будет передавать России летальное оружие, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китай не будет передавать России летальное оружие, потому что Китай смотрит на мир по-другому. Китай занимает позицию условного нейтралитета. Хотя мы воспринимаем этот нейтралитет пророссийским, на самом деле это не так. Снабжение вооружений в Россию со стороны Китая не будет", - подчеркнул Згурец. .

Эксперт также добавил, что поражение России невыгодно Китаю.

"Были прогнозы, что Россия должна была начинать войну несколько позже. Когда будет разгромлена РФ, Китай останется без союзников в дальнейшем противостоянии со США в формате будущей войны, которую прогнозируют эксперты. Китай не будет спешить и будет занимать ожидаемую позицию", - отметил Згурец.