Китай не будет передавать России летальное оружие, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Китай не будет спешить и будет занимать ожидаемую позицию
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Китай не будет передавать России летальное оружие, потому что Китай смотрит на мир по-другому. Китай занимает позицию условного нейтралитета. Хотя мы воспринимаем этот нейтралитет пророссийским, на самом деле это не так. Снабжение вооружений в Россию со стороны Китая не будет", - подчеркнул Згурец. .
Эксперт также добавил, что поражение России невыгодно Китаю.
"Были прогнозы, что Россия должна была начинать войну несколько позже. Когда будет разгромлена РФ, Китай останется без союзников в дальнейшем противостоянии со США в формате будущей войны, которую прогнозируют эксперты. Китай не будет спешить и будет занимать ожидаемую позицию", - отметил Згурец.
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