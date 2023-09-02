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Война с Россией: хроника
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Китай не будет осуждать агрессию РФ против Украины, но и в дальнейшем будет соблюдать нейтралитет, - Майкл Макфол

2 сентября, 2023 суббота
17:30
Война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол считает, что Китай и дальше не будет осуждать полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако продолжит придерживаться нейтралитета

Об этом он сказал в интервью Эспрессо.

По словам Макфола, отношение китайского правительства к российскому полномасштабному вторжению в Украину остается неоднозначным и непонятным, поскольку президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин имеют длительную историю отношений.

"Путин и Си имеют долгие отношения в течение длительного времени. Это такой автократический альянс против демократического мира - конечно, речь идет не о формальном альянсе, а о партнерстве, которое в первую очередь подпитывается антагонизмом по отношению к США", - сказал он.

Однако посол остался пораженным умеренностью поддержки РФ Китаем. Он считает, что Си Цзиньпин не поддерживает войну.

"Си Цзиньпин не поддерживает войну. Лишь шесть или семь стран поддержали Путина и Россию на Генеральной Ассамблее ООН, и Китай не был среди них. Он содержится. Во-вторых, Китай не оказывает военной помощи. Он очень осторожно ведет себя, потому что хочет избежать санкций . Конечно нам нужно больше стараться в этом направлении, однако учитывая, что китайский лидер даже в 2014 не признал аннексию Крыма, то, как мало Китай сделал для России вызывает удивление", - отметил Макфол.

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Посол добавил, что президент Украины и дипломаты ведут "умную дипломатию с Китаем". По его мнению, это удерживает Китай на обочине.

"Я был бы рад, если бы Китай поддержал Запад и осудил эту войну. Но не думаю, что это произойдет. Впрочем, поддерживать китайский нейтралитет - это достойная цель, которую удалось достичь украинской дипломатии", - подытожил он.

  • 23 августа Китай и Южная Африка заявили , что разрешить "конфликт" на территории Украины возможно только путем диалога и переговоров. Так что они стремятся продолжать способствовать его политическому урегулированию.
Мир
Украина
Россия
Китай
Крым
Владимир Путин
США
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