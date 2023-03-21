Китай не будет оказывать Путину поддержку для преодоления неудач в Украине - ISW
Во время встречи с Путиным 20 марта глава Китая Си Цзиньпин предложил более сдержанное видение двусторонних отношений, чем то, что ожидал кремлевский диктатор
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Си и Путин во время встречи 20 марта рекламировали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений", - объясняют аналитики.
В отчете указывается, что Путин опубликовал статью, в которой утверждал, что Россия и КНР "строят партнерство по формированию многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ".
В свою очередь Си предложил менее агрессивную главную цель для российско-китайских отношений в своей статье, в которой отметил, что Россия и КНР в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против Запада.
В то же время Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая как постороннего посредника в войне России против Украины, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса".
Путин же написал, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в отношении войны против Украины, вероятно, надеясь, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию против Запада.
"Отказ Си Цзиньпина присоединить Китай к России в геополитическом конфликте, который Путин предусматривает с Западом, является заметным отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с Россией перед началом вторжения в Украину", - подчеркивают в ISW.
Как считают специалисты, риторика Си свидетельствует о том, что он "не склонен полностью оказывать Путину экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине".
В Институте изучения войны добавляют, что Путин и Си предложили несколько подобные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вероятно, что они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения, некоторые из которых будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.
"Си также предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы снабжения Китаем России военной техники", - подытожили аналитики.
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