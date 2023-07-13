Об этом заявил директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире Еспресо.

"Пекин наверняка заинтересован сегодня спасти Путина - возможно даже режим, но я не уверен. Спасение Путина - это фактически сохранение миропорядка, существовавшего до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это Пекину нужно, чтобы решить вопрос Тайваня. Китай не будет мешать и не будет протестовать, если в 2026 году Россия пойдет на второе нападение на Украину. Именно этот год является критическим годом формирования 1,5 млн войска России", - считает он.

Бадрак рассказал, что, по его мнению, грозит РФ.

"Сам Путин своей тупиковой политикой и мировоззрением 16 века. Его мировоззрение - это мировоззрение боярина рядом с Иваном Грозным. Для Украины очень важно дожать всю эту ситуацию, несмотря на скепсис определенных политиков. Мы видим, что только Великобритания и Польша сохраняют желание уничтожить режим Путина. Вашингтон этого опасается, Париж этого почти не хочет, а Берлин идет в фарватере политики США. Этот вопрос сейчас переносится на умение и талант военного командования Украины.Мы будем надеяться, что именно это позволит переломить ментальность западного мира.Там огромной решимости не прибавилось даже с большой войной. Поэтому Украина должна и должна претендентовать, чтобы быть одним из создателей международной системы безопасности нового уровня", - подытожил эксперт.