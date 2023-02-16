Китай не будет делать ничего для РФ, если это приведет к конфликту с США – политолог Цанг

Об этом отметил директор Китайского института SOAS Стив Цанг в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо

Комментируя инцидент с китайским аэростатом у побережья США, политолог отметил, что, вероятно, шар все-таки шпионил в воздушном пространстве Соединенных Штатов Америки.

"Ну, если китайское правительство разрешило метеорологическим шарам находиться у побережья, оно могло бы сказать американцам или другим, что один из их шаров потерялся, и они могли бы ожидать, что он будет дрейфовать в их воздушном пространстве, не создавая дипломатического инцидента. Или же они могли найти способ спустить шар так, чтобы американцы увидели, что он метеорологический. Они не сделали ни того, ни другого. Поэтому думаю, что американские подозрения гораздо более вероятны, чем объяснения китайского правительства", – сказал он.

В то же время, Стив Цанг убежден, что Пекин еще не готов к прямой конфронтации с Вашингтоном.

"Китайское правительство, безусловно, не хотело бы, чтобы их аэростат спровоцировал войну с Соединенными Штатами. Китай не хочет войны с США на нынешнем этапе. Ни из-за Тайваня, ни из-за любого другого вопроса. Простая причина заключается в том, что Китай не чувствует, что он способен выиграть сейчас", – подытожил директор Китайского института SOAS.

О поддержке России со стороны Пекина политолог говорит, что позиция Китая, а точнее Си Цзиньпина по поводу российского вторжения в Украину изначально была нейтральной.

"До вторжения Украина имела хорошие отношения с Китаем. Украина была основным поставщиком фуражного зерна в Китай, а следовательно, источником продовольственной безопасности для Пекина. Поэтому они не очень хотят быть втянуты в войну, которая повлечет за собой перебои в производстве и поставке продовольствия", - отметил он. он.

Директор Китайского института SOAS подчеркивает, что у Си Цзиньпина очень крепкие личные отношения с Путиным, но он не будет делать ничего радикального для поддержки войны против Украины.

"Он (Си Цзиньпин, – ред.) решил поддержать Путина. Он также решил, что эта поддержка, официально неограниченная, на самом деле имеет очень четкие границы, а именно: Китай не будет делать ничего для поддержки России, если это вызовет вторичные санкции. Итак, мы видим, что Китай предоставляет России не готовые системы вооружений, а запчасти и другие технологии, которые можно использовать, не вызывая вторичных санкций", – подытожил Стив Цанг.