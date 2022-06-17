Китай нашел доказательства существования воды на Луне

Об этом сообщает УП.Жизнь со ссылкой на Space.com .

Миссия "Чанье-5" приземлилась на Луне в декабре 2020 года.

Пробурив почву, исследователям удалось собрать самые молодые лунные образцы, когда-либо изучавшиеся. Затем с помощью модуля материал был передан на Землю.

Планетолог из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук Ли Чунлай рассказал, что есть подтверждение, что на Луне есть вода.

"Впервые в мире результаты лабораторного анализа лунных образцов и спектральные данные исследований лунной поверхности на месте были использованы совместно для изучения наличия, формы и количества воды в лунных образцах", - подчеркнул Чунлай.

В то же время, результаты исследования не свидетельствуют, что на Луне есть большие резервуары с водой. Они лишь показывают, что почва и камни на поверхности природного спутника содержат около 30 гидроксильных частей на миллион. Гидроксил состоит из одного атома водорода и одного атома кислорода, являющихся основанием воды.

Команда "Чанье-5" также исследовала источник воды на Луне. Он содержится в кристаллическом минерале под названием апатит.