Интересно, хоть одна живая душа, топившая за сотрудничество с Китаем, чтобы он "сдержал" Россию от войны, извинится и признает свою ошибку, или нет?

Китай – наш враг номер 2 после России с Беларусью Лукашенко. Китай враг хитер и силен. Когда закончится война, китайцы приедут с чемоданами бабла покупать наших политиков и чиновников. Откажутся не все.

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Деньги в обмен на лояльность и политическую поддержку. Именно так действуют китайцы. Именно на подкупе коррумпированных политиков третьего мира держится их влияние в мире

И еще они привезут кредиты. Деньги будут дорогие, однако без всяких условий, как у МВФ. Это очень понравится большим застройщикам и будет взяткой, которую распыляют нужные люди. Заплатит проценты за взятку государственный бюджет Украины. Деньги в обмен на лояльность и политическую поддержку. Именно так действуют китайцы. Именно на подкупе коррумпированных политиков третьего мира держится их влияние в мире.

Китай – враг. Помнить и не дать шансов влезть в нашу страну этим тварям, благословившим Путина на войну с Украиной.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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