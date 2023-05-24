Китай нам не друг. Как Пекин хочет подмять нас под себя и отдать Крым РФ

Спецпредставитель КНР по украинскому вопросу - опытный дипломат с очень интересной фамилией Ли Хуэй ездит по миру с просьбами "решить украинский кризис". Что нужно садиться за стол переговоров и срочно искать политическое решение боевых действий. Происходят и визиты на фоне хороших новостей, что Patriot в руках наших специалистов ПВО может сбивать ракеты "Кинжал". А еще когда Джо Байден и Госдеп вслух заговорили, что передача Украине F-16 является приоритетом номер один.

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Поэтому тучи сгущаются вокруг Китая — и эта самоуверенная страна начала искать выгоду для себя от завершения российско-украинской войны. Ведь США и Джо Байден еще в январе объявили план, как отрезать Китай от доступа к современным технологиям и глобальной экономике.

Поэтому, когда Ли Хуэй был с визитом на прошлой неделе, он предложил Зеленскому "начать с себя" для "мирных переговоров". А когда ожидаемо получил отрицательный ответ, поехал договариваться с первой экономикой Европейского союза Францией, с которой у Китая отличный товарооборот.

Почему же Си Цзиньпин так старается организовать удобный мир без явной победы Украины прямо сейчас? Дело в том, что Китай напрямую причастен к началу нынешней войны — 4 февраля 2022 года Путин съездил в Пекин получать благословение. Для Китая война в Украине была интересна как тренажер — что будет, если они и себе решат напасть на Тайвань и завоевать его. Однако уже в первые недели войны все пошло не по первоначальному плану России, и Китай взял длинную паузу на то, чтобы подумать о дальнейших планах. И наконец, в годовщину широкомасштабного вторжения, Китай созрел и вышел на свет с "мирным планом" из 12 шагов, где в целом не было сказано ничего существенного.

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Но китайцы хорошо понимают то, что недавно сказал президент Франции Эмманюэль Макрон: "Китай проиграл эту войну геополитически", поэтому Пекин решил реализовать "план Б". Суть его состоит в том, чтобы РФ не проиграла явно и в процессе впала в максимальную зависимость от Пекина. Именно это у Китая удается пока на все 200% - буквально на днях была очень показательная новость о том, как российский порт Владивосток стал "внутренним китайским". И это не шутки.

Далее Китай лучше всего помогает России экономически — от покупки миллионов баррелей нефти до торговли разнообразным подсанкционным контрабасом.

Чего же Пекин хочет от Украины? Можно сказать на все 100%, что китайское правительство никогда не назовет нынешнее кровопролитие в Украине войной и не назовет Россию агрессором публично. Однако есть малый плюс в полной вассальной зависимости Москвы от Китая. Несмотря на то, что Си Цзиньпин долгие месяцы показательно не звонил и не писал Владимиру Зеленскому, он несколько раз подчеркнул недопустимость использования ядерного оружия РФ. И действительно — после того, как правительство РФ за деньги отдает свои порты Китаю — угрозы ужаснуть ядеркой Варшаву, Лондон и Берлин резко прекратились. Теперь Китай на правах конечного бенефициара РФ будет решать судьбу ядерного оружия. И не исключено, что Си Цзиньпин считает, что российские ядерные заряды — это еще пополнение именно китайской безопасности.

С другой стороны, есть ряд стран, у которых есть серьезные экономические связи с Китаем и которым ни холодно, ни жарко от проблем Украины. Китаю на показ нужно продемонстрировать какие они миротворцы, и именно так зародилась идея миссии господина Ли Хуэя — опытного еще китайско-советского посла.

Турне этого голубя мира по странам Евросоюза не что иное как попытка разбить единство США и Европы. Ведь условная Франция или Германия переживают острый кризис после разрыва торговли дешевыми энергоносителями из РФ и не слишком горят желанием садиться на газовую иглу США. А вдобавок — еще и снова 100-процентно зависеть от гарантий безопасности Вашингтона. Поэтому Китай очень страрается сыграть на ощущении хаоса, страха и обеспечить себе финансовое алиби для стран ЕС, которые хитро обходят рекомендации США прекратить связи с авторитарным режимом. В целом, игра в "мирный план" для Украины выгодна участникам, поскольку Франция и Германия могут не закрывать свои китайские заводики, потому что, мол, ведь Пекин не поддерживает РФ и в целом за мир. Чистый реал-политик, но уж как есть.

Китаю выгодно подвешенное состояние войны, как сейчас — когда поражение РФ неочевидно. Когда путинская верхушка может помахать новыми территориальными завоеваниями. А еще когда западные компании будут долгое время бояться заводить сюда любые инвестиции. И тут вырисовывается план Пекина на перспективу — дождаться разногласий между нашими властями с США и ЕС, которые непременно возникнут, когда зайдет речь о присоединении к ЕС и НАТО. И вот тогда будет китайская попытка дать власти денег и завести сюда свои бизнесы. А потом еще использовать территорию Украины как транзит для контроля своих больших денег в Европе.

Очень показательно, что на фоне всех этих геополитических телодвижений Китая в медиа снова выплеснулся столетний стратег современной политики США Генри Киссинджер, который собственно, и породил Китай в нынешнем его виде. Этот влиятельный политик много лет является лоббистом китайских вопросов и выдал очень интересное заявление: что Украина должна быть в НАТО. Но Крым нужно сохранить за Россией, чтобы уж совсем не обижать ее. И ключевое из его эссе для The Economist: "Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать национальные решения по территориальным претензиям". То есть, возьмем Украину в блок безопасности иначе она будет стремиться к реваншу и возвращению к границам 1991 года.

Когда спецпосланник по миру Ли Хуэй приезжал в Украину, он очевидно намекал о чем-то подобном Зеленскому. Что, мол, забудем о нескольких территориях и будем думать о мире. Косвенное свидетельство этому - заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что "торговля украинскими территориями недопустима".

Китай задумался о своем выживании и статусе после потенциальной войны с Тайванем. Ему очень важна торговля с Европой и поэтому эта страна сейчас активно развивает железную дорогу в Пакистане и заговорила о торговых путях через Арктику. Дело в том, что Пекин хорошо просчитывает варианты, как обойти перекрытие морских торговых путей, если начнется заруба за Тайвань. Поэтому ради спасения самих себя Китай может легко предложить украинским властям половить плюшки в мутной водице. Соглашаться на них категорически нельзя, учитывая, что деньги и оружие мы получаем напрямую от США – главного врага Китая.

Что делать дальше и в каких формах выживет Украина станет примерно понятно только осенью — по итогам активной военной кампании этого года. До этого времени мы должны четко определить, какое мы хотим будущее — НАТО и ЕС или барахтаться во внеблоковом болоте за китайские деньги еще лет 30.

Китай же верно определился со своими желаниями. Для них есть только Китай и ничего больше. Пекин явно взял курс на то, чтобы подмять под себя Евразию, а другая мелочь неважна и можно ее стереть или купить оптом.

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Поэтому вывод один – продавать зерно и кукурузу Китаю можно. А вот вестись на игры Китая в попытке переиграть Запад и не делать обещанные реформы – нет.

Деньги от авторитарных режимов всегда заканчиваются для Украины большим горем. Когда-то Янукович пытался подружиться с Россией и Китаем. Закончилось оккупацией Крыма и войной на десятилетия вперед.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка, обозреватель Еспресо

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