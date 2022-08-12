Об этом идет речь на сайте МИД Китая.

"Заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Вайчукевичуте посетила Тайвань, пренебрегнув принципом "единого Китая", серьезно вмешавшись во внутренние дела Китая и подорвав его суверенитет и территориальную целостность", - утверждается в заявлении.

Кроме санкций против литовского должностного лица, Китай также объявил о "приостановке всех форм взаимодействия" с ее министерством и прекращении сотрудничества в сфере международного дорожного транспортирования.

7 августа делегация из Литвы прибыла в Тайвань. Это уже третий визит на уровне замминистра Литвы на Тайвань за последнее время. 12 июня остров посетил заместитель министра экономики и инноваций, а 22 июня – заместитель министра сельского хозяйства.

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