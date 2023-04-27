Единственное, что известно — заявление Си о намерении послать в Киев своих представителей для предметных разговоров с президентом Украины.

Значит ли это давление КНР в вопросе прекращение огня здесь и теперь? И да, и нет. Причем последнее пока вероятнее всего.

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причем в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Самая война, точнее сопутствующие процессы, создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны.

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причем в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Самая война, точнее сопутствующие процессы, создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия сама (своими успехами) лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если еще год назад амбиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале РФ как ключевом поставщике углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась. Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где еще недавно являлась "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь и Китай осторожно вытягивает ближе к себе. А визит Си в Москву окончательно подтвердил — в партнерстве КНР и РФ последний отводится роль зависимого, младшего партнера.

Этот процесс выгоден Китаю, вопрос лишь потому, где и на каком уровне ослабления России Пекину выгодно останавливать процесс.

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И вот на этом мы подходим к объяснению, почему "не прямо сейчас". Летняя кампания на фронте покажет, как осталась мощная русская армия. Частичные замеры Китай провел, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем Востоке. Там, пожалуй, в России не все прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения маневров. Остается верификация на украинском фронте. Причем, если РФ терпит поражение, то кремлевская верхушка, стремясь найти сопротивление, становится еще более податливой китайским предложениям. Это первая целесообразность для Пекина подождать.

Вторая целесообразность – процессы в самой Украине. Давление на заморозку "здесь и сейчас" не воспримет ни руководство страны, ни общество. И настойчивость в этом вопросе будет лишь вредной для китайских интересов, поскольку усложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

Летняя кампания на фронте покажет, как осталась мощная русская армия. Частичные замеры Китай провел, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем Востоке. Там, пожалуй, в России не все прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения маневров

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Третья целесообразность. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР, его дальнейшие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда прибавим французско-китайские консультации по той же теме.

С точки зрения усиления своей роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать над созданием такой "коалиции". Ее формальное появление без начала переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот предварительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Идеальный вариант для КНР – это, чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и США. Формальное или не формальное обращение роли не играет. А это возможно, снова, только после летней кампании на фронте

Четвертая целесообразность. Идеальный вариант для КНР – это, чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и США. Формальное или не формальное обращение, — роли не играет. А это возможно снова только после летней кампании на фронте.

И, наконец, пятая целесообразность. Россия играет роль международного хулигана, расшатывающего миропорядок. США и КНР являются выгодополучателями процесса — они будут создавать новый порядок. И для Пекина идеальный вариант — разговор не только об Украине (при участии Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы из США (здесь уже без третьих сторон). Такой пока еще не начинается.

Возможны быстрые решения и промежуточные договоренности. Да! Например, по новому зерновому соглашению.

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего

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